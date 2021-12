L’année dernière, alors que le monde du spectacle était en quasi arrêt à cause du COVID-19, Antoine Lebel, le fondateur du label FrenchTwinks, avait réagi en organisant GayContest 2020 – Le Concours de Talents Spécial Confinement. Peintres, chanteurs, comédiens, transformistes, acrobates et autres artistes, tous étaient invités à publier leurs vidéos pour partager leur passion et faire connaître leur talent. Grand favori, l’auteur, compositeur et chanteur Emeric avait gagné le prix du public. Cette victoire a fait germer l’idée d’une association artistique. Emeric a ainsi composé la chanson du générique de Crush, la nouvelle série événement de FrenchTwinks. Le clip vient de sortir 🙂 À la réalisation Antoine Lebel, François Chagall et Sonny Antoine. Au casting, on reconnaît les héros de la série porno : Enzo Lemercier, Valentin Meunier, Bastien Leray, Sacha Delage et Sam Bayard…