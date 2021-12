Rafael, Mathias, Arad, Kevin David… Malgré la froidure, une semaine particulièrement chaude cette semaine sur PinkX ! (6 – 12 décembre)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX !

Lundi 6 décembre à minuit : Slam Dunk A Hunk (ButchDixon)

Nos mecs sont virils et draguent à tout va : dans la rue, pendant un cours de yoga, après une partie de jeux video ou tout simplement au réveil !

Le pinkplus : De beaux mecs très sexe, majoritairement des Espagnols. La scène avec le prof de Yoga est surprenante… et géniale !

Le beau et tatoué Aday Traun allume dans la rue une autre bête de sexe, Isaac Eliad. Il lui propose de monter chez lui pour s’occuper de ce cul qu’il flaire endurant à ces virils coups de queue ! Aday a un instinct infaillible !

– Photos : Slam Dunk A Hunk / ButchDixon

Professeur de yoga, Iker Crown donne un cours à deux élèves : Thomas Thunder et Julien Rome. Mais quand les chackas s’ouvrent tout s’ouvre…

– Photos : Slam Dunk A Hunk / ButchDixon

Blond décoloré, Yago Sinner réveille en douceur Derek Miller. C’est pour mieux le planter de son gros dard !

– Photos : Slam Dunk A Hunk / ButchDixon

James Silver et Matheo Fox avaient commencé habillés, ils finissent à poil, James se faisant tringler par Matheo !

– Photos : Slam Dunk A Hunk / ButchDixon

D’une partie de jeu vidéo, Yah Jil et Max Duran passent vite à des manettes qui grossissent quand on les touche ! Le viril Max éructe et gémit sous les coups de boutoir de son jeune et vigoureux amant…

– Photos : Slam Dunk A Hunk / ButchDixon

NOUVEAUTÉ – Mardi 7 décembre à minuit : Bandidos 12 (Bolatino)

Attraction immédiate entre de beau latinos. Un trio et un duo sans capote + Un duo consistant en des fellations et anulingus.

Le pinkplus : Le trio !!!

Lorenzo et Rafael se sont kiffés direct. Rafael a pris de suite en bouche la bite de Lorenzo pour lui tailler la meilleure pipe gay de sa vie !

– Photos : Bandidos 12 / Bolatino

Un passif soumis n’en revient pas quand Rafael lui propose de venir baiser avec lui à l’hôtel. Il le suit direct. Rafael lui réserve une belle surprise : un pote encagoulé se joint aux ébats !!!

– Photos : Bandidos 12 / Bolatino

Daguy a déjà baisé sa meuf quand Lucius, son pote passif, débarque. Il ne peut résister à l’envie de se faire de nouveau pomper son gros zob et de niquer bareback !

– Photos : Bandidos 12 / Bolatino

Mercredi 8 décembre à minuit : Sexy Rich Gaysians (PeterFever)

Un jeune mec apprend que son amoureux est super riche ! Direction Las Vegas la ville du sexe et de la débauche !!! Quatre duos et une partouze avec capote.

Le pinkplus : Parodie porno gay de Crazy Rich Asians, le blockbuster US sorti en 2018 au casting presque essentiellement asiatique.

Étudiant obligé de faire des petits boulots mal rémunérés pour pouvoir payer ses cours, Justyn Lio (John Rene) reçois un SMS de son petit copain David Fun Chow (Alec Cruz). Ce dernier insiste pour que Justyn le retrouve le lendemain à Las Vegas. Il lui annoncera quelque chose de très important : il appartient à une famille richissime. Une de celles qui permet de baiser sans complexe sur un lit recouvert de billets de banque…

– Photos : Sexy Rich Gaysians / PeterFever

Cependant, un certain Darryl (Jessie Lee) se fait masser avec finitions par un super beau mec surnommé Bobo (Axel Kane). Alors que débutent leurs ébats, Darryl reçoit un SMS de son pote Justyn. Ce dernier est tout heureux de lui apprendre que son boyfriend David appartient à une famille de milliardaires. Il lui envoie en plus la photos de son chéri pour lui montrer combien il est mignon. Heureux pour son pote et en même temps jaloux, Darryl jubile quant il reconnaît dans le riche playboy le mec qui fait la couverture d’un magazine de cul !

– Photos : Sexy Rich Gaysians / PeterFever

Darryl (Jessie Lee) veut sa part du gâteau et il échafaude un plan pervers afin de l’obtenir ! Il donne ainsi l’ordre à Bobo (Axel Kane) de séduire David (Alec Cruz) pour se le mettre au bout de sa queue ! Mission accomplie !

– Photos : Sexy Rich Gaysians / PeterFever

Pendant ce temps, dans un baisodrome, Darryl (Jessie Lee) lime sur un sling Justyn (John Rene) qui se croit méconnaissable grâce au port d’un masque. Invité à se rendre sur place par un SMS, David (Alec Cruz) les surprend…

– Photos : Sexy Rich Gaysians / PeterFever

Ce qu’avait prévu Darryl (Jessie Lee) arrive : le couple veut partouzer avec lui et Bobo (Axel Kane)…

– Photos : Sexy Rich Gaysians / PeterFever

Jeudi 9 décembre à minuit : Warm Up (Ayor Studios)

Bosser dans un club et pouvoir y baiser quand le rideau est baissé, c’est très fantasmant ! La scène, le bar, les WC… Tous les endroits sont parfaits quand les mecs sont canon !!!! Quatre duos sans capote + Un duo consistant en des fellations.

Le pinkplus : La qualité d’images en jette et les mecs aussi !!! Toujours du très bon avec le label tchèque Ayor Studios !!!

Nouvel employé du club, Ethan Beckett est dans les chiottes, devant l’urinoir, prêt à sortir sa queue, quand survient son fringant boss Florian Mraz. Celui-ci est aussi impatient de tirer son coup qu’Ethan de se le faire. Florian a la réputation d’être un super bon coup…

– Photos : Warm Up / Ayor Studios

Simon Best a pris une douche et lorsqu’il sort nu de sa loge, il tombe sur Patrick Lister qui bave sur sa queue…

– Photos : Warm Up / Ayor Studios

Simon Best veut plus que sucer ou être pompé. Il veut qu’une grosse queue lui ramone aussi le derche. Chose faite grâce au barman Tobias Vejvoda !…

– Photos : Warm Up / Ayor Studios



Ethan Beckett n’en a pas fini de se faire baiser. C’est Tobias Vejvoda qui le sodomise sur scène.

– Photos : Warm Up / Ayor Studios

Dans la cuisine du club, le cul de Simon Best est à point pour Olivier Novak !

– Photos : Warm Up / Ayor Studios

NOUVEAUTÉ – Vendredi 10 décembre à minuit : Raw Material (NextDoorRaw)

Qu’ils soient des amis ou des inconnus, ils sont très peu farouches. Ils suffit de peu pour les mettre dans son lit ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Des scénarios sympas pour un casting excitant.

Ayant récemment gagné beaucoup d’argent au loto, Ty Thomas ne sait pas trop quoi faire de lui-même. Son pote Mathias lui fait remarqué que comme il est riche il peut baiser qui il veut. Cela ne tombe pas à l’oreille d’un sourd… 😉

– Photos : Raw Material / NextDoorRaw

Joueurs de paintball, Lance Ford et Charlie Pattinson passe à un jeu bien plus bandant…

– Photos : Raw Material / NextDoorRaw

Elye Black est un bien généreux minet ! En apprenant qu’Alex Grand vient de se faire plaquer par son fiancé et qu’il passera sa nuit seul dans la chambre d’hôtel, il lui propose de venir avec lui. Il saura lui faire oublier son chagrin ! 😉

– Photos : Raw Material / NextDoorRaw

Markie More a fait une touche. Ricky Ridges va le baiser en beauté !

– Photos : Raw Material / NextDoorRaw

NOUVEAUTÉ – Samedi 11 décembre à minuit : Afternoon Affairs (Falcon Studios)

La piscine, le soleil, une belle villa et de très beaux mecs pour des baises très chaudes ! Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Un film 100% sexe dans la pure tradition porno US. Le cul de Michael Boston est tout en courbes et en volume fantasmatiques !!!

Lorsqu’on sonne à sa porte, Josh Moore est à poil et se couvre rapidement. À la porte, il y a le réparateur de clim, Michael Boston. Josh est si impressionné par la courbe de son fessier qu’accentue le port d’un short moulant qu’il laisse tomber sa serviette pour exhiber son propre atout : sa belle et grosse bite !…

– Photos : Afternoon Affairs / Falcon Studios

Adrian Hart termine un plongeon dans la piscine, s’allonge sur une chaise longue et prend un bain de soleil. Quand il aperçoit Skyy Knox au bord de la piscine, Adrian est sous le charme. Et comme l’attraction est réciproque, ils font intimement connaissance dans la chambre à coucher de Skyy…

– Photos : Afternoon Affairs / Falcon Studios

Lorsque Cade Maddox descend les escaliers, il remarque que Küper, le mec qui s’occupe de l’entretien de piscine, est très bogoss. Cade use de tout son sex-appeal pour l’attirer. Son arme de séduction massive – à savoir sa très grosse queue – l’aidera à parvenir à ses fins !!!!

– Photos : Afternoon Affairs / Falcon Studios

Dakota Payne profite d’un bain chaud quand Adrian Hart entre pour prendre une douche. Aucun des deux n’est indifférent à l’autre…

– Photos : Afternoon Affairs / Falcon Studios

En train de tailler les haies, Arad Winwin arbore une musculature qui tape dans l’œil de Devin Franco. Celui-ci l’invite à le rejoindre…

– Photos : Afternoon Affairs / Falcon Studios

NOUVEAUTÉ – Dimanche 12 décembre à minuit : Des super-héros à cruncher (CrunchBoy)

Des icônes de la pop culture US débarquent chez CrunchBoy et ça baise gay sans capote !

Le pinkplus : Kevin David ! Une parodie complètement déjantée ! 🙂

Fred Dim BDX passe chez CrunchBoy pour nous répondre à une interview quand débarque une très grosse souris, Picwik…

– Photos : Des super-héros à cruncher / CrunchBoy

James Kamui va avec Jess pour surprendre Superman qui s’entraine vers bordeaux, dans un endroit désaffecté ! Superman n’est autre que Kevin David…

– Photos : Des super-héros à cruncher / CrunchBoy

En provenance de Mars, l’astronaute Dim BDX se retrouve en pleine nuit dans le jardin de Jess. Invité de Jess, Kevin David va bien profiter de sa bouche et de son cul !

– Photos : Des super-héros à cruncher / CrunchBoy

