Tom « 28 cm » Chase : À 56 ans, l’ex-exclusif à vie de Falcon envisage un comeback !

Super star de Falcon Studios pendant 7 ans (1996-2003), modèle phare de COLT studio pendant deux ans (2007-2008), Tom « 28 cm » Chase n’avait plus tourné dans des pornos depuis 2010, sa dernière scène étant produite par feu le label Butch Bear Studios. Dans une interview postée le 1er décembre dernier chez CyberSocket, celui qui est aujourd’hui âgé de 56 ans, envisage un comeback. À deux conditions : « La scène devra être bareback et j’y serai passif. » Quelle évolution, sachant qu’au début de sa carrière il était seulement actif et que le sans capote était décrié. Mais le propre de Chase n’est-il pas d’avoir toujours su jouer sur sa maturation physique et sur la versatilité de ses pratiques sexuelles ? Chase confirme :

« J’ai senti que le monde avait besoin de voir une véritable représentation de la maturation, tant sexuelle que physique, d’un gay. Au début, comme la plupart des gays, j’étais actif. Au fur et à mesure que j’ai mûri et découvert mon trou, j’ai commencé à être passif. C’est un parcours typique chez un gay et je voulais montrer cette progression naturelle. Fondamentalement, c’est comme si j’avais produit un documentaire sur « Comment Tom Chase a grandi au pieu ». Pour se faire, j’ai utilisé trois studios pornographiques : Falcon, COLT et Butch Bear Studios. »

1996-2010 : Une relative longue carrière qui nous a permis de découvrir Tom Chase en homme finement musclé et imberbe, puis de le voir évoluer en mâle de plus en plus musclé, poilu, barbu.

– Photos : Falcon, COLT et Butch Bear Studios

Et la photo récente postée par CyberSocket nous le dévoile grisonnant et couvert de tatouages. Hum… C’est beau un daddy !!!

Sa toute première scène comme passif avait fait couler énormément d’encre et de sperme. C’était en 1997 dans California Kings, avec comme partenaire le beau Mike « 23 cm » Branson.

– Photos : Falcon Studios

Sa meilleure scène ? Une où il était actif. C’était avec Matthew Anders dans High Tide, un film Falcon tourné à Hawaï et sorti en 1997. « Matthew Anders et moi, nous ne nous étions pas appréciés au début, or notre scène se devait d’être tendre et passionnée. Notre désintérêt mutuel me préoccupait. Le jour du tournage, cependant, nous avons tous les deux été à la hauteur et avons fait de notre mieux. High Tide s’est avéré être mon chef-d’œuvre. En plus d’être ma meilleure scène, c’est ma scène préférée. C’est la seule scène que j’ai faite pour Falcon qui me représente vraiment au lit. »

– Photos : Falcon Studios

Oh oui ! On est pour le comeback de Tom Chase !!! Et pour d’autres de ses futurs chefs-d’œuvre !!! Pour lire l’intégralité de son interview chez CyberSocket, c’est ici.