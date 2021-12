Aduff nous gâte pour la fin d’année

Vous rêvez d’être une Porn Star, de vous éclatez (dans tous les sens du terme!) avec des queutards qui n’ont pas froid aux yeux ? Aduff est là pour vous et vous a concocté un beau programme de soirées sexe pour les semaines à venir.

Rendez-vous au TRASH Bar à Marseille les 10 et 11 Décembre pour un casting qu’on espère bien sauvage. Vous serez coatché par le superbe et très bandant Felipe Teleas mais pas que… Vlad Drece sera présent pour un bon coup de main ou de b… !

Les méchants garçons, les pas sages et les batards sont attendus avec impatience le 10 décembre au Full Metal pour une nuit de sexe débridée. Perversité sans modération.

Les PUPPIES sont à l’honneur début 2022 avec une belle meute pour vous accueillir au Full Metal le 29 Janvier. On donne la papatte, on obéit au maître et on oublie pas son butt-plug queue dans le fion.

