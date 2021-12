Doux et caressants, nos minets ronronnent de plaisir ce week-end sur Man-X !

Les nouveautés du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 11 décembre à minuit : Raw Closeups (Raw-Staxus)

De jeunes hommes bien membrés au corps lisse s’ébattent gaiement ! On est si près de l’action qu’on ressent les coups de reins et giclées de foutre au plus profond de sa chair ! Quatre duos sans capote.

Le manplus : Trois roux !!! Danny Royt, Joel Tamir et Thomas Cullen !

Timmy Williams et Nick Fox se pénètrent à tour de rôle !

– Photos : Raw Closeups / Raw-Staxus

Danny Royt superbement troué par David Hollister !

– Photos : Raw Closeups / Raw-Staxus

Le tout fin, mais très bien membré Joel Tamir, à donf dans Thomas Cullen !

– Photos : Raw Closeups / Raw-Staxus

Thomas Cullen joliment défoncé par Josh Evans !

– Photos : Raw Closeups / Raw-Staxus

Dimanche 12 décembre à minuit : School Sucks! (BadBoyBoards-Staxus)

Nos étudiants baisent partout, dans les salles de cours, dans leur bureau ou dans les vestiaires ! Deux trios et trois duos sans capote.

Le manplus : Les trios !!!

Le petit brun à croquer Aaron Aurora s’embroche avec entrain au grand blond tatoué Rhys Casey !

– Photos : School Sucks! / BadBoyBoards-Staxus

Le brun Louis Blakeson et le blond Jaxon Radoc en mode flip-flop !

– Photos : School Sucks! / BadBoyBoards-Staxus

David Hanson godé et enculé par Chris Hollander et Oscar Roberts !

– Photos : School Sucks! / BadBoyBoards-Staxus

Les blonds Jaxon Radoc et Kamyk Walker se baisent…

– Photos : School Sucks! / BadBoyBoards-Staxus

Lucius York, adorable trou à jouir du blond Sven Larsson et du brun Zack Todd !

– Photos : School Sucks! / BadBoyBoards-Staxus

Retrouvez Man-X sur CANALSAT, Orange, SFR, Bouygues, Numericable, Free et autres opérateurs en duo avec PinkX.