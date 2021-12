« Crush » : Avec sa nouvelle série, Antoine Lebel promet d’aller plus loin que jamais dans la scénarisation, la richesse des dialogues et le jeu d’acteur de ses FrenchTwinks !

Antoine Lebel titille notre curiosité avec Crush, sa nouvelle série à venir qui narre « les aventures d’une bande de garçons dont les destins s’entremêlent entre amour, amitié, passion et trahison sur fond de musique rock et de sexe. » Le fait d’avoir pour générique une chanson composée et interprétée par Emeric nous a déjà surpris et enthousiasmés. (Re)lire ici notre article. Grâce sa discussion postée samedi dernier avec les cinq têtes d’affiche de la série, à savoir Valentin Meunier, Bastien Leray, Sacha Delage, Enzo Lemercier et Sam Bayard, il apparaît clairement que Crush imbriquera porno et mainstream. Avec brio, nous en sommes persuadés !

Grâce à ce qui y est rapporté, on se dit qu’il y a dans l’industrie du porno des personnes qui ne veulent pas se cantonner au 100% sexe. Ils ont raison ! Pour les spectateurs sans doute les plus cérébraux, les seuls gros plans de pénétrations ne leurs suffisent pas. Afin d’atteindre une plus grande excitation, il leur faut aussi des histoires, des mises en situation, de l’émotion !