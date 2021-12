Leur fierté ? Nous procurer beaucoup de plaisir tout en s’en donnant ce week-end sur Man-X !

Les nouveautés du week-end sur Man-X, le complément spécial bogoss de PinkX.eu !

Samedi 18 décembre à minuit : Friendly Fire 12 (ActiveDuty)

De leur passage dans l’armée américaine, ils ont conservé leurs tatouages, un esprit de corps et une autre vision de la vie. Bien montés avec des culs à faire bander les hétéros qu’ils sont, ils s’éclatent dans des pornos gays ! Un trio et trois duos sans capote.

Le manplus : Des mecs top sexe ! La double-pénétration de Colton Phobos !

Beau blond musclé, Zack Matthews est en binôme avec l’hyper bien foutu Quentin Gainz qu’il baise !

– Photos : Friendly Fire 12 / ActiveDuty

Le très sexy Ryan Jordan se fait un plaisir de pomper Dominique Green puis de le mettre au bout de sa queue !

– Photos : Friendly Fire 12 / ActiveDuty

Le TTBM Allen Lucas dans le cul serré du bogoss Brian Torrez !

– Photos : Friendly Fire 12 / ActiveDuty

Colton Phobos pris en sandwich et double-pénétré par Ivan James et Quentin Gainz !

– Photos : Friendly Fire 12 / ActiveDuty

Dimanche 19 décembre à minuit : Deliver This (Sauvage-Staxus)

Vous trouvez que les cyclistes et leur tenue sont sexy ? Delivery This est pour vous ! Lycra, shorts sont au rendez-vous ! Un trio et trois duos sans capote.

Le manplus : La double-pénétration de Johny Cruz ! Des bogoss de Staxus habituellement passifs qui se montrent ici versatiles : Johny et Tim Law. Dans le genre musclé et tatoué, Tom Crua (alias Tom Crua et une dizaine d’autres pseudos) est fantasmatique !!!

Comme la plupart des grandes villes, Prague peut être un endroit assez déroutant pour ceux qui ne connaissent pas ses rues et ses parcs. Il n’est pas surprenant que le coursier Johny Cruz se perde lors d’une livraison. Heureusement il a la chance de tomber sur des mecs disposés à l’orienter dans la bonne direction, à savoir ce qu’ils ont entre leurs jambes. Johny Cruz se fait ainsi magnifiquement double-pénétrer par Mike James et Sven Larsson, qui est lui-même coursier !

– Photos : Deliver This / Sauvage-Staxus

Mieux que le colis que Tim Law doit apporter, c’est sa personne elle-même qui satisfait au plus au point Alexander Dorch !…

– Photos : Deliver This / Sauvage-Staxus

On ne connaît jamais vraiment nos proches. De la campagne d’où il est originaire, Carl Bodman est considéré comme un hétéro qui a toutes les filles qu’il veut. Mais dans son appartement à Prague, il se livre en secret à des fantasmes gays qui impliquent cette fois-ci le coursier qui le livre en sous-vêtements fetish. Le coursier n’est autre que Sven Laarson…

– Photos : Deliver This / Sauvage-Staxus

Coursier, Johny Cruz est aussi chargé du recrutement de collègues. Et il n’est qu’admiration pour le beau et musclé Tom Crua. Celui-ci est prêt à tout les plaisirs pour avoir le poste !!!…

– Photos : Deliver This / Sauvage-Staxus

Retrouvez Man-X sur CANALSAT, Orange, SFR, Bouygues, Numericable, Free et autres opérateurs en duo avec PinkX.