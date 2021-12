Extrême : Teddy Bryce ne pourra plus prodiguer de fellations pendant au moins deux semaines !

Porn star et tatoueur professionnel né aux USA et installé à Liverpool, au Royaume-Uni, Teddy Bryce ne passe pas inaperçu : ses propres tatouages déjà si nombreux aux début de sa carrière porno le sont toujours plus !!! Mais comme il aime lui-même se définir, c’est un « freak », et il ne veut surtout pas s’arrêter dans l’altération de son corps. Un vol pour la Suède le 14 décembre dernier et une intervention trois jours plus tard chez CALM, un spécialiste en modifications corporelles basé à Stockholm, lui ont permis de réaliser son rêve : avoir la langue fendue.

Ça fait très mal, mais ça cicatrice vite. Il lui faudra toutefois attendre deux semaines pour pouvoir faire des fellations. Quant à rebouffer des culs, il faudra là-aussi être patient. Nombreux sont ses fans à l’envier lui, son mari ainsi que tous ses futurs autres partenaires de baise. Une langue fendue est en effet synonyme de plaisirs sensoriels décuplés ! 🙂

Tel un artiste dont il est lui-même une œuvre en continuelle construction, Teddy Bryce est ci-dessous photographié par Johny Walker, son mari depuis un peu plus de deux ans.