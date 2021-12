Tout se fête en beauté cette semaine sur PinkX ! (27 décembre – 2 janvier)

Une fin 2021 et un début 2022 en beauté avec les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX !

Lundi 27 décembre à minuit : Haulin’ Ass (Raging Stallion Studios)

Mécanos, auto-stoppeurs et amoureux de la route, ils sont neuf bêtes de sexe que la chaleur du désert rend encore plus hot !!!! Un trio et quatre duos avec capote + Un duo consistant en des fellations.

Le pinkplus : Drake Masters est impressionnant de virilité passive !



Marco Napoli roule dans dans le désert vers un garage où travaille Manuel Scalco, un mâle qu’il est impatient de baiser en toute versatilité !

– Photos : Haulin’ Ass / Raging Stallion Studios

Venu dans le garage pour une réparation, Jacen Zhu surprend les mécanos Drake Masters et Manuel Scalco en train de faire une pause sexe. Jacen leur propose de payer une dette de sa dernière réparation en nature…

– Photos : Haulin’ Ass / Raging Stallion Studios

Ryan Stone et Jack Vidra se sont rencontrés sur un chemin de terre dans le désert et se sont immédiatement plus. Jack suce la bite dure de Ryan à l’air libre. Puis Ryan l’encule dans une demeure pittoresque !

– Photos : Haulin’ Ass / Raging Stallion Studios

Ricky Larkin surprend Liam Knox en train de se relâcher au travail, alors il décide de lui donner une leçon… en matière de pipe ! Ils se sucent à tour de rôle jusqu’à ce que Ricky jouisse sur les fesses de Liam et que Liam éjaculent lui aussi abondamment !

– Photos : Haulin’ Ass / Raging Stallion Studios

Liam Knox est très excité en entendant Vic Rocco dans les toilettes libérer un impressionnant jet de pisse. « J’aurais aimé pouvoir voir ça », dit Liam. « Tu peux toujours », lui répond Vic, et c’est tout ce qu’il faut pour que Liam se prenne la bite extra épaisse de Vic dans sa bouche et dans le fion !

– Photos : Haulin’ Ass / Raging Stallion Studios

Drake Masters fait du stop quand Ricky Larkin l’embarque. Et comme Ricky remorque un camping-car, autant en profiter pour y défoncer Drake, en ne manquant pas de lui lécher au préalable le pied !

– Photos : Haulin’ Ass / Raging Stallion Studios

Mardi 28 décembre à minuit : Hungry Moore (Falcon Studios)

Deux Moore valent mieux qu’un. Logan Moore et Josh Moore se donnent à des mecs qui ont «faim » de Moore. Un trio et cinq duos avec capote.

Le pinkplus : Les versatiles Logan et Josh Moore formaient alors l’un des plus beaux couples de porn stars. Mais lorsque le film est sorti, le Hollandais et l’Anglais s’étaient déjà séparés. Une séparation houleuse qu’aucun des deux n’a jamais digérée.

Wesley Woods réveille Josh Moore qui se prélasse au bord de la piscine. Ils se retrouvent au lit pour une baise chaude et passionnée !

– Photos : Hungry Moore / Falcon Studios

Logan et Josh si complices, si amoureux. Une scène d’une époque révolue…

– Photos : Hungry Moore / Falcon Studios)

Samuel Stone se fait pomper par Brent Corrigan quand arrive Logan Moore…

– Photos : Hungry Moore / Falcon Studios

Quand Gabriel Cross frappe à la porte de Logan Moore, ce dernière en connaît déjà la raison précise : des pipes réciproques !!!

– Photos : Hungry Moore / Falcon Studios

Une belle nuit au bord de l’eau cristalline de la piscine offre un cadre romantique à Samuel Stone et Tyler Roberts. Celui-ci ouvre le bouchon de champagne, se penche pour embrasser Samuel qui lui palpe ce qui se trouve sous le pantalon bombé de Tyler…

– Photos : Hungry Moore / Falcon Studios

Logan Moore prépare un dessert surprise lorsque Jason Vario rentre après une longue journée de travail. Jason aime que Logan soit si attentionné et le dessert lui donne encore plus faim…

– Photos : Hungry Moore / Falcon Studios

Mercredi 29 décembre à minuit : Towel Boy (Hot House)

Découvrez ce spa secret de Palm Springs où les employés sont au diapason d’une clientèle vicelarde. Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Que de beaux mecs !!!! Avec une mention spéciale à Arad Winwin qui est vraiment magnifique. L’histoire mondiale retiendra-t-elle que l’Iran des Mollahs nous a donné l’une des plus grande stars de l’industrie du X gay ?



Cade Maddox séduit Andy Taylor, un des employés dédiés aux serviettes, en incitant d’abord le jeune homme à découvrir sa grosse bite. Un argument de poids pour que le minet cambre la croupe et accueille ses virils coups de boutoir !

– Photos : Towel Boy / Hot House

Dylan Hayes vient de commencer son travail de garçon aux serviettes. Max Konnor, le propriétaire du spa, est curieux de voir comment l’employé se comporte avec les clients. Alors il baisse son Speedo, révélant son énorme bite. Dylan l’entoure immédiatement de ses lèvres…

– Photos : Towel Boy / Hot House

Austin Avery est dans la salle de gym quand le joli Logan Cross lui fournit une serviette. Excité, Austin lui offre à voir sa bite dure. Une offre alléchante que l’employé du spa ne va pas refuser !…

– Photos : Towel Boy / Hot House

Masseur attitré du spa, Arad Winwin plaît emportement à Logan Cross qui a un plan pour le séduire. Alors qu’il réapprovisionne en serviettes la salle de massage, il parle à Arad d’une récente blessure. Arad lui offre un massage, qui se transforme rapidement en une séance de profonde sodomie !

– Photos : Towel Boy / Hot House

Lorsque Max Konnor rentre d’une longue journée de travail, il trouve son partenaire Tristan Hunter en train de nager dans leur piscine. Désireux d’aider son homme à se déstresser, Tristan lui suce la bite puis il le laisse faire ce qu’il veut de son beau cul serré !

– Photos : Towel Boy / Hot House

NOUVEAUTÉ – Jeudi 30 décembre à minuit : Bareback Ranch (Falcon Studios)

Il existe dans le sud des États-Unis un ranch appelé « Bareback Ranch ». Un lieu qui attire les hommes qui aiment allier à la rudesse du travail le plaisir de la baise en plein soleil et sans capote ! Que la chevauchée commence ! Cinq duos sans capote + Un duo consistant en des fellations.

Le pinkplus :

Sur des terres désertiques et rocheuses, Devin Franko et Brian Adams ont leurs chemises ouvertes, leurs pantalons baissés et les bites à l’air. Sans personne autour, ils se pompent avec avidité avant de se diriger à l’intérieur du ranch pour une bonne baise ! Devin s’en prend plein le cul !

– Photos : Bareback Ranch / Falcon Studios

Pour se laver de la poussière et de la saleté de la journée, Arad Winwin utilise la douche extérieur. Skyy Knox le repère, se déshabille et le rejoint…

– Photos : Bareback Ranch / Falcon Studios

Lorsqu’il fait trop chaud pour travailler, Logan Cross et Brian Adams vont sur la terrasse et se déshabillent. Assoiffé de foutre, Logan tète la grosse bite de Brian !

– Photos : Bareback Ranch / Falcon Studios

Travailler au Bareback Ranch est une vraie joie. Baiser entre collègues y est la norme ! Zario Travezz est ainsi si chaud qu’il enlève sa chemise, met Nick Fitt sur son épaule et le transporte jusqu’au patio du ranch pour le trouer avec fougue. Nick n’est que ronronnement de plaisir…

– Photos : Bareback Ranch / Falcon Studios

Logan Cross est sur la route quand Ryan Rose lui propose de monter dans sa camionnette. Logan démontre sa gratitude en plongeant bouche ouverte sur l’entrejambe de Ryan…

– Photos : Bareback Ranch / Falcon Studios

Dalton Riley et Caleb Jaxon marchent dans le désert quand ils ont une soudaine envie l’un de l’autre. Il se roulent des pelles, se caressent, se sucent. De retour au ranch, Caleb écarte les cuisses et se fait implacablement culbuter par Dalton !

– Photos : Bareback Ranch / Falcon Studios

Vendredi 31 décembre à minuit : Spot Me (Hot House)

Les entraîneurs et leurs clients portent leur entraînement à un très haut niveau. Ils travaillent tous les muscles !!! Un trio et trois duos avec capote.

Le pinkplus : Dante Colle est irrésistible ! Arad WinWin est si beau ! Micah Brandt si cambré… et Josh Conners si cuisses écartées !!!



Les joggeurs Dante Colle et Jimmy Durano décident de rentrer quand Dante attrape le short de Jimmy. Enfin, plutôt le gros paquet dans le short…

– Photos : Spot Me / Hot House

En pause lors d’un entrainement de basket, Micah Brandt propose que son cul soit le panier et la bite d’Arad Winwin le gros ballon !

– Photos : Spot Me / Hot House



Jimmy Durano, le coach en muscu de Rex Regan, est aussi un excellent pro de la baise !

– Photos : Spot Me / Hot House

Josh Conners à pour coach muscu Pierce Paris qui lorgne à mort sur son cul cambré. L’attraction est inévitable. Au loin, Ryan Rose mate et ne peut résister à la tentation de les rejoindre…

– Photos : Spot Me / Hot House

NOUVEAUTÉ – Samedi 1er janvier à minuit : Califuckinfornia (Falcon Studios)

Deux amis se lancent dans une aventure sexuelle torride grâce à une traversée épique de la Pacific Coast Highway. Une autoroute remplie de surfeurs en bord de mer, de trous à remplir dans les stations-service…

Le pinkplus : Porté par une réalisation top et des acteurs qui le sont tout autant, Califuckinfornia est un road-movie où se détricote une conception moralisatrice de l’amour et du sexe qui avait rendu malheureux l’un des protagonistes, interprété avec conviction par Josh Moore. Un trio et quatre duos sans capote + Un duo consistant en des fellations.



Un appartement sur Castro Street, San Francisco. Cade Maddox et Ryan Rose s’arrachent leurs vêtements pour une baise passionnée. Le cul de Ryan est mis à rude épreuve ! Et Cade jouit à profusion ! Que du bonheur ? Pas vraiment. Quand Josh Moore, le boyfriend britannique de Cade, rentre à la maison avec des fleurs en découvrant l’infidélité de Cade, ça barde et Josh se retrouve sans domicile. Heureusement il peut compter sur un pote qui vit à Santa Cruz. Il l’hébergera…

– Photos : Califuckinfornia / Falcon Studios

Le pote en question est Dan Saxon. Il est en train de besogner Devin Franco quand débarque du bus Josh Moore. Celui-ci devra attendre que Dan en ait fini avec Devin pour le retrouver. Pour lui faire changer les idées, Dan propose à Josh de faire une virée via la Pacific Coast Highway. Un voyage dans sa camionnette. Josh accepte…

– Photos : Califuckinfornia / Falcon Studios

Sur la route, les deux amis s’arrêtent pour faire le plein. Dan utilise les toilettes publiques où il trouve un glory-hole et une bouche pipeuse : celle de Dakota Payne. Dan a tôt fait de décharger sa purée pour rejoindre un Josh dans la camionnette qui bouillonne de colère en apprenant ce qui s’est passé dans les chiottes. Il reproche à Dan sa promiscuité sexuelle.

– Photos : Califuckinfornia / Falcon Studios

Cependant, le viril Dick Dawson a remplacé Dan dans les toilettes publiques. C’est lui qui se fait pomper par Dakota Payne. Mais à l’inverse de Dan, il ne va juter qu’après avoir bien enculé le minet !

– Photos : Califuckinfornia / Falcon Studios

Josh n’en finit pas de critiquer Dan sur sa sexualité débridée et de lui affirmer que rien ne vaut l’amour avec un seul ! Sur la route, ils prennent en stopAustin Avery et s’arrêtent chez un ami de Dan, Colton Reece. Au cours de la nuit, Colton retrouve Austin et le baise profondément, brutalement. Réveillé, Josh a tout vu. Avec envie.

– Photos : Califuckinfornia / Falcon Studios

Dan et Josh embarquent avec eux un jeune et sexy surfeur, Greyson Lane. Pendant le trajet jusqu’à son chez lui, Josh ne manque pas ni de l’embrasser, ni de le caresser. Dans son appart, Josh et Dan le baisent à tour de rôle, en toute complicité. Josh a décidé d’en finir avec son ancienne vie et de continuer la route avec Dan jusqu’au Mexique…

– Photos : Califuckinfornia / Falcon Studios

NOUVEAUTÉ – Dimanche 2 janvier à minuit : The Cum Dump (Masqulin)

Jeremy Lodon se lance un défi : se faire 6 mecs en 24 heures et sans capote. On commence par un, puis deux et finalement 3 ce qui fait bien 6 !

Le pinkplus : Jeremy London, un sac à foutre fier de l’être !!! 🙂

Jeremy London empalé sur la grosse teub du viril Markus Kage !

– Photos : The Cum Dump / Masqulin

Jeremy London pris en sandwich par les TBM Pierce Paris et Steve Rickz !

– Photos : The Cum Dump / Masqulin

Alex Mecum, Ace Quinn et Thyle Knoxx gang-banguent Jeremy London !

– Photos : The Cum Dump / Masqulin

