Tué d’une balle dans la tête, Mel Grey avait rêvé de sa mort prochaine…

Il était jeune, il était beau et il kiffait grave les daddies bien montés. La filmographie de Mel Grey, alias Toby Muck et Elder Packer, était au diapason de ses fantasmes…

– Photos : FamilyDick et MissionaryBoys

On parle malheureusement au passé car ce bogoss du X gay US est décédé le 11 décembre dernier. Tué d’une balle dans la tête par un déséquilibré qu’il ne connaissait pas. Le 21 juillet 2022 il aurait fêté ses 25 ans.



Cette triste nouvelle nous vient de MenOfPorn qui, indirectement, révèle le vrai nom de l’acteur porno : Michael Lindblom. Son décès, choquant, avait fait l’objet de plusieurs news. Exemples :

Grâce à l’enquête de police et au travail journalistique, on sait que Rigoberto Garcia Lopez, 39 ans, a fait irruption dans la maison où Michael Lindblom/Mel Grey se trouvait en train de préparer un repas avec des amis et qu’il l’a tué. Consommateur de drogue connaissant un ancien locataire des lieux, le tireur tenait des propos incohérents et paranoïaques. Dans la foulée de son homicide, il s’est tiré une balle dans la tête à quelques pâtés de maisons. Garcia Lopez est décédé à l’hôpital le 22 décembre dernier.

La famille de Lindblom a du mal à se faire à l’idée qu’il n’est plus. Dans une interview diffusée sur la chaine KXLY-TV, sa mère Kim s’exprime ainsi : « C’est mon bébé. Il est toujours là. Je m’attends à ce qu’il sonne à la porte à n’importe quel moment. » Son frère jumeau Shawn ajoute : « Je vais toujours l’aimer et il va tellement me manquer. Aucune autre personne que je rencontrerais ne sera sans doute aussi importante pour moi que lui. »

Kim croit en la vie après la mort et aux intersections des deux mondes. Ainsi est-elle sûre que Michael se trouve désormais auprès son père, lui-même décédé il y a des années. Elle rapporte également un fait troublant : pendant la période du Thanksgiving – à savoir autour du jeudi 25 novembre -, son fils avait rêvé qu’il allait mourir prochainement. Mais au lieu de vivre dans la peur, il en avait accepté l’augure funèbre.

Toutes nos condoléances.

Michael Lindblom/Mel Grey (21 juillet 1997 – 11 décembre 2021)

RIP