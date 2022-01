Le beau programme de la semaine sur PinkX ! (17 – 23 janvier)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX !

Lundi 17 janvier à minuit : Lascars de Téci # 04 (Citébeur)

De la baise interethnique avec de belles grosses bites et des culs profonds et endurants ! Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : De bien beaux modèles beurs ! Samy Lakhdar, Étalon, HBrahim et Karim sont des fantasmes vivants. Et total respect aux passifs ! Qu’est-ce qu’ils dégustent !!!

Samy Lakhdar est une perle rare : il a un visage mignon et lisse, un petit corps sec, une belle grosse bite circoncise. Il sait aussi et surtout encaisser les zobs les plus gros et brutaux. Samy se donne cette fois-ci au renoi dominateur et TTBM Oumarou !

Photos : Lascars de Téci # 04 / Citébeur

Étalon a pour plan cul apprivoisé OKLM. La routine est bien rodée. Les deux mecs se retrouvent en début soirée et se posent tranquillement dans la piaule. Ils commencent avec des bisous romantiques mais très vite Étalon montre sa vraie nature : celle d’un nikeur qui ne chasse que des gays passifs très endurants !

Photos : Lascars de Téci # 04 / Citébeur

Will kiffe les beurs gays, surtout les gars de style petite frappe, lascar de cité, bogoss sapé en skets et survêts. Lorsqu’il a fait connaissance de HBrahim, c’était le coup de foudre. On peut le comprendre ! HBrahim a une belle tête de rebeu, un sourire charmeur à tomber par terre et il est gentil comme tout…

Photos : Lascars de Téci # 04 / Citébeur

Roman Tik fait connaissance de Karim, un jeune rebeu gay d’origine algérienne, et lui propose de se taper un bon pti’ plan cul style « branle entre potes« . Les deux mecs se rencardent dans une cave à Nanterre et commencent à se rouler des pelles. Ce qui devait être au départ juste un plan branle se transforme en plan cul recto verso…

Photos : Lascars de Téci # 04 / Citébeur

NOUVEAUTÉ – Mardi 18 janvier à minuit : Jusqu’au jus ! (HPG)

Dans un salon de massage, on peut choisir son masseur, on peut le toucher et plus encore ! Deux trios et une partouze à six sans capote !

Le pinkplus : Un excellent HPG qui mixe avec bonheur des modèles d’âges, de pilosités et de gabarits différents.

Mercredi 19 janvier à minuit : Backroom Barebackers (UKNakedMen)

Dans les sex-clubs espagnols ou tchèques, nos mecs ne tournent pas longtemps pour trouver la bite ou le cul qu’il leur faut ! Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Criss Denny, un actif bourru sur un minet !



Alexis Clark fait ce qu’il veut du bear Leo Grin. Il ne manquera pas de le trouer sans ménagement !!!

– Photos : Backroom Barebackers / UKNakedMen

Jonathan Miranda soumet à son autorité et à sa grosse queue Alexi Atlante !

– Photos : Backroom Barebackers / UKNakedMen

Employé du sex-club, le jeune Lucky Cole dédaigne de laver le sol humide de crachat, de foutre et de gel. Le viril Criss Denny va lui apprendre la valeur travail en le mettant en laisse, en le godant et en l’enculant !

– Photos : Backroom Barebackers / UKNakedMen

Adam Stahl, de la bonne chair de mâle à baiser pour Donnie Marco !

– Photos : Backroom Barebackers / UKNakedMen

Bairon Hell domine implacablement Antonio Miracle de sa virilité !!!

– Photos : Backroom Barebackers / UKNakedMen

Jeudi 20 janvier à minuit : Nikeurs de Téci 8 (Citébeur)

Les mecs de cités ont toujours aussi soif de sexe ! Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Des rencontres hyper excitantes, où la brutalité des coups de queue répond au besoin insatiable des passifs de se savoir source de jouissance.

Tristan Torres est un mec viril, barbu, sans taboo ! Il assume parfaitement le rôle d’un passif quand il faut se soumettre à une grosse bite… comme celle d’Etalon qui va le niquer pendant des heures.

– Photos : Nikeurs de Téci 8 / Citébeur

Grâce aux applis de rencontres gays, Kad, le rebeu, s’est fait une réputation de nikeur de tout premier choix. Julien Stark est le passif du jour !

– Photos : Nikeurs de Téci 8 / Citébeur

Quand Alaïdin débarque chez Mathieu, le barbu céfran est émerveillé et se met immédiatement à dispo pour satisfaire son beau rebeu !!!

– Photos : Nikeurs de Téci 8 / Citébeur

Etalon se tape un plan love avec Hector, l’un des bogoss les plus sexy de la téci !

– Photos : Nikeurs de Téci 8 / Citébeur

NOUVEAUTÉ – Vendredi 21 janvier à minuit : Boys of Summer 4 (JakeJaxson-CockyBoys)

C’est l’été et les CockyBoys se sont réunis dans la campagne New New-yorkaise. Ils se dévoilent, parlent de leur intimité et nous offrent des baises comme toujours torrides et superbement filmées. Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Zach Astor et Aiden Ward en ont vraiment une grosse et succulente !!! Miam, miam…

Levi Karter et Blake Mitchell commencent par se sucer au bord de la piscine et quand ils se déplacent un peu plus loin, l’action s’intensifie, Levi se faisant admirablement tringler par Blake !

– Photos : Boys of Summer 4 / JakeJaxson-CockyBoys

Zach Astor fait ses débuts dans le porno chez CockyBoys et Tayte Hanson est là pour se délecter de son énorme bite ! Dans la bouche, puis dans le cul !

– Photos : Boys of Summer 4 / JakeJaxson-CockyBoys

Amis, Leo Grand et Angel Rivera décident d’explorer davantage leur relation. Ils flirtent, s’embrassent au bord du lac, et quand ils rentrent à la maison, Angel troue profond le tout tendre Leo !

– Photos : Boys of Summer 4 / JakeJaxson-CockyBoys

Avery Jones est super excité que ça matche aussi bien avec Aiden Ward ! Il n’est que gémissements de plaisir quand Aiden va-et-vient en lui !

– Photos : Boys of Summer 4 / JakeJaxson-CockyBoys

NOUVEAUTÉ – Samedi 22 janvier à minuit : Lake Need (NakedSword)

Johnny Rapid rassemble tous ses meilleurs amis pour une petite croisière entre mecs. Les somptueux paysages vont tous les émoustiller et l’envie de baise va rapidement s’installer dans le groupe. Dans chaque recoin de ce bateau, on tombe sur des bites raides, des couilles pleines et des culs à défoncer. Bon voyage ! Un trio et trois duos sans capote.

Le pinkplus : Johnny Rapid ! L’ex-petit prince de la double-pénétration du label Men poursuit sa mue viriliste chez NakedSword !!!



Jack Bailey trouve Johnny Rapid sur le pont supérieur et lui demande : « Alors, quand vas-tu me baiser ? » Johnny sourit et baisse son short pour révéler une bite bien dure, prête à défoncer !…

– Photos : Lake Need / NakedSword

Après Johnny Rapid, c’est Blaine Porter qui est sollicité par Jack Bailey. C’est à son tour de glisser sa bite dans le trou lisse du passif ! Les gémissements et râles ne passent pas inaperçus. Johnny et Jesse Bolton ne manquent de leur faire un petit cou cou !

– Photos : Lake Need / NakedSword

Jesse Bolton et Cyrus Stark sont plus que partants pour satisfaire Johnny Rapid et son besoin de posséder de belles croupes…

– Photos : Lake Need / NakedSword

Escale ! Au sommet d’une falaise, Nic Sahara lime allègrement le cul solide de Jax Thirio !

– Photos : Lake Need / NakedSword

Dimanche 23 janvier à minuit : Clothing Optional (Raging Stallion Studios)

Dans ce club naturiste, les hommes viennent pour se détendre, mater et baiser. Sans aucun vêtement sur eux, ils sont plus à l’aise pour exhiber leurs atouts et profiter de ceux des autres clients. Un trio et quatre duos, dont l’un consiste en des fellations.

Le pinkplus : Une production étonnement variée, avec même un duo légèrement SM.

Dans une chambre minimaliste, Hector de Silva baise en profondeur Tegan Zayne !

– Photos : Clothing Optional / Raging Stallion Studios

Dans les vestiaires, Kurtis Wolfe, Arad WinWin et Fernando Del Rio improvisent un trio où seul Arad ne se fait pas trouer !

– Photos : Clothing Optional / Raging Stallion Studios

Hector de Silva et Kurtis Wolfe sous une lumière rouge bitch, pour un plan fellation !

– Photos : Clothing Optional / Raging Stallion Studios

Pierce Paris corrige Rikk York, puis il l’empale sur un sling !

– Photos : Clothing Optional / Raging Stallion Studios

Dans le sauna, Adam Ramzi découvre la puissance virile d’Hector de Silva ! Ce que son cul déguste !!!

– Photos : Clothing Optional / Raging Stallion Studios

