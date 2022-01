En février Aduff est là pour vous chauffer

Fort de leur succès, les soirées Aduff continuent pour notre plus grand plaisir à nous proposer des rendez-vous ultra chauds. Si vous voulez rencontrer des bêtes de sexe et prendre un pied géant en leur compagnie, retenez bien les dates suivantes

Premier rendez-vous les vendredi et samedi 4 et 5 février au Full Metal pour des « Dark Pig » leather and fetish party. Sortez vos cuir, latex ou juste votre jock-strap de salope (ou à poil) et lancez-vous dans l’arène. Max Lava sera présent pour chauffer les plus timorés.

Les 25 et 26 février, c’est du sérieux avec « FF Factory » au Keller, le temple parisien du fist. Pendnat ce week-end « Extrem Fist » Tom Hopenbot, mega porn star pig donnera du fion et du bras. un Must.

Enfin, le lendemain, pour ceux qui n’en ont pas eu assez (et il y en a !!) le Full Metal vous reçoit pour une « Raw Leche » de 15h à 20h. Mieux qu’un thé dansant : une foutre partie. (après midi réservé aux mâles poz ou prep partageurs et responsables)

vous n’avez plus qu’à !

Le Full Metal

40 Rue des blancs Manteaux

75004 Paris

Le Keller

14 Rue Keller

75011 Paris

Aduff.eu