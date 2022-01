Max Konnor, Michael DelRay, Chris Damned, « Scream », Felix Fox, Noah Way, Rhyheim Shabazz et Cade Maddox parmi les lauréats des « GayVN Awards 2022 »

Les lauréats des GayVN Awards 2022 ont été annoncés mercredi soir sur le site GayVNAwards. Assistés des Trophy Boys Beau Butler, Reign, Travis Stevens et Asher Haynes, Les maitres de cérémonie Alec Mapa et Jackie Beat ont révélés les noms des vainqueurs. Certains d’entre eux étaient présents…



Meilleur newcumer / Best newcomer : Cole Connor. L’exclusif de Falcon | NakedSword ne pouvait être à la fête. Il a malheureusement subi il y a quelques jours une violente agression physique (lire ici).

Performeur de l’année / Performer of the Year : Max Konnor. Et un autre exclusif de Falcon | NakedSword au palmarès !

Meilleur film 100% Sexe / Best all-sex movie : Fuck Me I’m Famous (BelAmi)

Best scène bi / Best Bi Sex Scene : Draven Navarro, Joel Someone & Vanessa Vega dans My Wife Found Out I’m Bi! (Devil’s Film)

Meilleur réalisateur – Film / Best director – Feature : Alex Roman pour Return to Helix Academy Parts 1 & 2 (Helix Studios)

Meilleurs réalisateurs – assemblage de scènes / Bests directors – non-feature : Steve Cruz & Leo Forte pour Born to Porn (Falcon Studios)

Meilleur duo / Best duo sex scene : Aiden Ward & Jacen Zhu (CockyBoys)

Meilleur film / Best feature : Return to Helix Academy Parts 1 & 2 (Helix Studios)

Meilleure scène fetish / Best fetish sex scene : Colby Chambers & Troye Jacobs dans Scream – A ColbyKnox Parody (ColbyKnox.com)



Meilleure partouze / Best group sex scene : Boomer Banks, Damaged Bottom, Romeo Davis, Drew Dixon, Sean Duran, Owen Hawk, Jake Nicola, Vince Parker, Chandler Scott, Tyler Roberts, Aaron Trainer & Zario Travezz dans All Star Orgy (RawFuckClub)

Meilleurs premiers rôles / Best Leading Actors (ex-aequo) : Michael DelRay dans The Last Course (Disruptive Films) & le regretté Alex Riley dans Return to Helix Academy Parts 1 & 2 (Helix Studios). Un award posthume pour le bogoss décédé en mai de l’année dernière. Il n’avait que 22 ans.

Meilleur second rôle / Best supporting actor : Dante Colle dans The Last Course (Disruptive Films)

Meilleur trio / Best three-way sex scene : Skyy Knox, Derek Thibeau & Trent King dans Into the Woods (Falcon Studios)

GayVN Hall of Fame

Howard Andrew, le réputé agent de porn stars au sein de FabScout Entertainment !

FAN AWARDS

Star des réseaux sociaux / Social media star : Chris Damned. Tellement ému de gagner un award que le beau Français en a oublié de remercier les fans qui ont voté pour lui. Il a rattrapé son oubli sur Twitter !

Bite préférée / Favorite cock et Corps préféré / Favorite body : Cade Maddox. Un autre exclusif de Falcon | NakedSword a être primé. Lui, deux fois !!!

Newcomer le plus hot / Hottest newcomer et Cul préféré / Favorite butt : Felix Fox. Très bogoss également deux fois primé !!

Couple cam préféré / Favorite camming couple : Pablo y Sebas

Actif préféré / Favorite top : Rhyheim Shabazz

Minet préféré / Favorite twink : Joey Mills

Passif préféré / Favorite bottom : Devin Franco

Daddy préféré / Favorite daddy : LeGrand Wolf

Bear préféré / Favorite bear : Beau Butler. Les exclusifs de Falcon | NakedSword ont décidément été très honorés !

Cam guy préféré / Favorite cam guy : Johnny Rapid

Maître préféré / Favorite dom : Austin Wolf

Star FTM préférée / Favorite FTM star : Noah Way