La scène du jour sur Pinkflix : « Anus bien détendu »

Après une virée touristique dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans et une bonne nuit, Pierce Paris et J.J. Knight se réveillent avec une trique à la hauteur de leur bite surdimensionnée. Et c’est celui qui a la plus grosse, J.J., qui va y aller à donf dans le cul de l’autre ! Tout finit par un geyser de foutre !!!

Il n’y a pas dire ! Une très grosse queue est un atout pour qui sait en jouer !!! 🙂 Mais comme nous le rappelle la scène du jour sur Pinkflix tirée du film Falcon multiawardisé Love & Lust in New Orleans, elle n’est pas grand chose sans un Anus bien détendu !!! 😉