La scène du jour sur Pinkflix : « B***é par minet parfait »

À paris, las de s’adonner à ses manipulations et turpitudes qui n’ont même plus le goût de la nouveauté, l’Américain Sean Ford devient réceptif à un sentiment qu’il avait tu. Le naturel et la joliesse du Français Paul Delay ne peut que l’aider à s’émanciper du cynisme qu’il avait porté au plus haut pour s’ouvrir à l’amour…

Baisé par minet parfait est une autre excellente scène tirée de la coproduction multiawardisée de CockyBoys et PinkX : Le Garçon Scandaleux. À savourer dès maintenant et en illimité sur Pinkflix !