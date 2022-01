Sacré Brésil ! Le pays a beau avoir comme président un homophobe patenté, les artistes LGBTQ y sont apparemment toujours plus visibles. Parrainée par une célèbre application de rencontres gays, la drag queen et chanteuse Natty Hills vient de sortir le clip de sa ballade Dentro de Mim. Dans une ambiance kitsch très années 1980, elle chante la douleur de sa dépendance à un homme qui baise trop bien. Comment faire quand il est absent ? 😉 L’acteur qui joue son obsession ? Son compatriote et super porn star gay Diego Sans…

Ah Ah Ah… Quant à l’actualité X de Diego Sans, c’est Get. Away. Dans ce thriller porno produit par NakedSword et réalisé par son ex, Marc MacNamara, il joue dans deux des quatre scènes de baise : l’une avec l’exclusif de Falcon Beau Butler et l’autre avec le vétéran Damien Crosse. Dans pas longtemps sur PinkX !!! 🙂