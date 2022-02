Hit single il y a quatre ans aux USA, le Boo’d Up de la chanteuse britannique Ella Mai avait déjà donné lieu à de multiples remixes et remakes, le plus connu étant celui de Nicki Minaj et Quavo. En 2022, une nouvelle version voit le jour, si ce n’est qu’elle n’est pas sonore mais visuelle. Candidate de la nouvelle saison de RuPaul’s Drag Race, June Jambalaya interprète en synchronisation labiale le Boo’d Up chanté par Ella Mai. Lové contre elle, l’un des mâles les plus hot de l’industrie du X gay US : Sharok. Au moment où s’écrivent ces lignes, le clip sensuel et vénéneux – ça fait toujours ça avec les serpents ! 😉 – est seulement visible sur Instagram…