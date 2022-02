Mais comment fait-il ? Todrick Hall n’a pas les moyens des plus grandes pop stars de la planète et ses clips font pourtant partie des plus époustouflants. Et cerise sur le gâteau, ils mettent en valeur les hommes…

À se focaliser sur l’esthétique très colorée, homoérotique et publicitaire, on en oublie le thème de la chanson. Il n’est pas sans rappeler le manifeste Ain’t Got No, I Got Life de Nina Simone. On peut très bien n’avoir ni job, ni argent, ni tout un tas de choses, on n’en est pas moins riche de ce qu’on est !