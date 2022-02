Le programme excitant de la semaine sur PinkX ! (7 – 13 février)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX :

Lundi 7 février à minuit : Bare : Boyfriends and Fuck Buddies (NakedSword)

Pas d’histoire. Pas de préservatif. Juste du sexe… Quatre duos.

Le pinkplus : Jason Vario est un vrai fantasme vivant. Dans le genre grand, musclé, tatoué, très bien monté, il fait naître des fantasmes de soumission totale. Heureux Devin Franco de sentir sa virilité cogner au plus profond de lui. On en est jaloux ! Autre bête de sexe hyper virile, Ricky Larkin ! Il faut le voir dépiauter le minet Zander Lane ! Vrai couple, Brian Bonds et Mason Lear avaient suscité un buzz mondial en juillet 2018. Recouverts de sueur et de sperme par les huit mecs qui venaient de les gang-banguer dans une scène, ils annonçaient leur mariage ! En novembre 2020, Bonds officialisait malheureusement leur séparation ! 🙁 Autre vrai couple de porn stars à avoir fait l’actualité, Ryan Stone et Jay Dymel. Mais la raison en fut tragique : le décès de Jay en juin 2019 et la profonde tristesse de Ryan ! 🙁

Jason Vario d’une tendresse brutale envers Devin Franco !

– Photos : Bare : Boyfriends and Fuck Buddies / NakedSword

le blond Bian Bonds et le brun Mason Lear commencent par empoter des plantes. C’est bien. Mais ce qu’ils préfèrent, c’est exhiber sans complexe leur amour !!!

– Photos : Bare : Boyfriends and Fuck Buddies / NakedSword

Ricky Larkin se régale de la chair délicate et tendre de Zander Lane…

– Photos : Bare : Boyfriends and Fuck Buddies / NakedSword

Complice dans le vice, Ryan Stone et Jay Dymel le prouvent : Ryan se met un cockring avec anneaux sur la queue pour ramoner le super beau cul de Jay. Ça déchire !!!

– Photos : Bare : Boyfriends and Fuck Buddies / NakedSword

Mardi 8 février à minuit : Zack & Jack Make A Porno (Falcon Studios)

Lorsque Jack (Wesley Woods) quitte son emploi le même jour où son colocataire Zack (Woody Fox) est mis à pied, les deux réalisent qu’ils doivent au plus vite gagner de l’argent. Après avoir réfléchi sur de nouvelles carrières presque impossibles à concrétiser, ils décident de tourner un film porno. Ils rameutent leurs copains les plus sexy et ça tourne ! Cinq duos dont l’un consiste en des fellations.

Le pinkplus : Hum… Quel casting ! Que du bon ! La prestation de Wesley Woods dans ce film lui a valu de gagner par deux fois le prix du meilleur acteur : aux GayVN Awards 2019 puis aux Grabbys 2019 !!!

Lorsque JJ Knight se présente sur le plateau pour tourner la première scène, il a besoin d’un moment pour se durcir la bite. Jack (Wesley Woods) intervient pour donner un coup de main. Mais JJ a besoin de plus qu’une simple branlette…

– Photos : Zack & Jack Make A Porno / Falcon Studios

Zack (Woody Fox) se retrouve seul sur le plateau avec Alam Wernik. Celui-ci est un blond pulpeux dont le corps lisse invite à le traiter comme une poupée gonflable qui dit toujours « oui« …

– Photos : Zack & Jack Make A Porno / Falcon Studios

En voiture, Jack (Wesley Woods) et Alam Wernik vont chercher de la nourriture. Sur le parking d’un fast food, ils commencent par s’empiffrer de la queue de l’autre. Il n’y a pas mieux qu’une bite en apéritif !

– Photos : Zack & Jack Make A Porno / Falcon Studios

Pierce Paris et le caméraman Quin Quire s’éloignent du reste du casting et de l’équipe technique pour se retrouver à l’arrière d’un van. Le très gros sexe de Pierce va faire fureur dans les entrailles de Quin !

– Photos : Zack & Jack Make A Porno / Falcon Studios

Lorsque le modèle québécois Skyy Knox quitte le plateau suite à une dispute, Zack (Woody Fox) fait vraiment tout pour le consoler…

– Photos : Zack & Jack Make A Porno / Falcon Studios

Mercredi 9 février à minuit : Fill Me Deep (Falcon Studios)

Dans ce monde moderne de l’instantanée, des rencontres rapides et sans communication, on peut faire autrement. Comme se parler avant la baise !!! Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Une production Falcon regorgeant de beaux mâles qui lorgne vers CockyBoys dans le genre confessions intimes d’avant baise !



Steven Lee confie à Jackson Cooper qu’il aime les gars musclés, tatoués et avec un gros cul bien charpenté pour les saillie profondes. Jackson écoute avec attention et il se rend compte qu’il a les trois caractéristiques que kiffe Steven. Celui-ci aura tout loisir de le baiser avec entrain…

– Photos : Fill Me Deep / Falcon Studios

Arad Winwin adore trouer implacablement les mecs et Austin Avery jubile de se faire bouffer le cul avant la sodomie ! Les deux sont faits l’un pour l’autre !!!…

– Photos : Fill Me Deep / Falcon Studios

Avec sa dure et grosse bite conquérante, Cade Maddox creuse avec une superbe autorité les fesses de Nic Sahara qui en gémit de plaisir.

– Photos : Fill Me Deep / Falcon Studios

Cazden Hunter aime se faire doser et Steven Lee aime pénétrer bareback. Ils sont faits l’un pour l’autre !

– Photos : Fill Me Deep / Falcon Studios

Ryan Rose et Austin Avery sont des amis de longue date et des copains de baise réguliers. Leur attirance est mutuelle et repose sur leur complémentarité. « J’aime être possédé », dit Austin. Ryan rit et le taquine d’un clin d’œil complice. Oh oui ! Ryan va merveilleusement le posséder !!!…

– Photos : Fill Me Deep / Falcon Studios

Jeudi 10 février à minuit : After Party (Ayor Studios)

Nos jeunes mecs ont le feu au cul et à la bite ! Et quand on bosse dans un night-club, il y a toujours un truc qui se passe ! Quatre duos sans capote + Un duo consistant en des fellations.

Le pinkplus : Suite de Warm Up ? On retrouve la plupart des employés du night-club du précédant film Ayor Studios auxquels s’ajoutent Thomas Cullen et les très sémillants Max Reed et Harry Davis.

Ethan Beckett, cul à dispo pour Thomas Cullen !

– Photos : After Party / Ayor Studios

Florian Mraz et Tobias Vejvoda aiment autant se faire sucer que pomper !

– Photos : After Party / Ayor Studios

Max Reed, un trou brulant de désir pour la grosse queue de Tobias Vejvoda !

– Photos : After Party / Ayor Studios

Simon Best et Patrik Lister se font du bien grâce à leurs lèvres pipeuses, puis Simon encule Patrik ! !

– Photos : After Party / Ayor Studios

Harry Davis, un nouveau cul hotissime pour Tobias Vejvoda !

– Photos : After Party / Ayor Studios

NOUVEAUTÉ – Vendredi 11 février à minuit : New Day (CockyBoys)

Les beaux jours après la tempête leur donnent envie de savourer ces moment exquis, quand le plaisir capte toutes les énergies ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Sharok !!! La fusion parfaite de la douceur et de la force ! Les jeux de miroirs qui amplifient la puissance des ébats entre Austin Avery et Zeke Wood !! Tannor Reed particulièrement expressif dans son plaisir de se faire défoncer !!!



Zach Astor et Avery Jones prennent la route dans un camping-car pour un week-end à la plage. Quand ils rentrent chez eux, Avery obtient ce dont il a envie : la bite monstrueusement alléchante de Zach !

– Photos : New Day / CockyBoys

Austin Avery fait irruption chez Zeke Wood en partageant des moments tendres dans la salle de bain, puis des moments plus torrides dans la chambre à coucher…

– Photos : New Day / CockyBoys

Tannor Reed et Adrian Hart commencent par devenir intimes l’un avec l’autre. Puis Tannor suce l’énorme sexe d’Adrian et ce dernier transperce si bien Tannor que le passif est en transe !

– Photos : New Day / CockyBoys

Levi Karter et Sharok trouvent l’inspiration dans leur retraite enneigée. Quand ils se déshabillent, Sharok domine de sa puissance virile Levi !

– Photos : New Day / CockyBoys

NOUVEAUTÉ – Samedi 12 février à minuit : Outta The Park! (Raging Stallion Studios)

L’univers du baseball façon Raging Stallion est empli de mecs barbus, poilus, musclés et TTBM au cul bombé ! Deux trios et trois duos sans capote + Un duo consistant en des fellations et anulingus.

Le pinkplus : Sharok passif !!! Dans l’interview qu’il nous a accordée en septembre 2021, le viril Irano-américain – qui est actif – nous a expliqué pourquoi il a joué chez Raging Stallion des rôles de passif : sa queue de 18 cm était jugée comme pas assez grosse ! Outta The Park! a valu à Steve Cruz le prix du meilleur réalisateur – assemblage de scènes aux GayVN Awards 2020 !

Sharok est dans les vestiaires lorsque Ricky Larkin et Wade Wolfgar sortent des douches. Ceux-ci ont vraiment besoin de se défouler après avoir perdu un match. Sharok est OK pour se faire baiser à à tour de rôle !

– Photos : Outta The Park! / Raging Stallion Studios

Vendeur à la buvette du stade, Jessie Colter se fait draguer lourdement par la mascotte d’une des équipes. Il essaie de s’en débarrasser jusqu’à ce qu’il découvre celui qui se cache sous le personnage : Drake Masters !

– Photos : Outta The Park! / Raging Stallion Studios

Lorsque Donnie Argento aperçoit son coéquipier Wade Wolfgar en train de faire des développés-couchés dans la salle de sport, il sort sa grosse bite pour le distraire. Son plan fonctionne et bientôt les deux mecs se pompent et se bouffent le cul !

– Photos : Outta The Park! / Raging Stallion Studios

Lorsque le joueur de baseball Ricky Larkin commande une « belle, grosse et juteuse saucisse » à Lucas Leon, l’employé d’un stand, ce dernier comprend l’allusion et se met à genoux pour avaler la grosse bite du joueur vedette…

– Photos : Outta The Park! / Raging Stallion Studios

Le joueur de baseball Rooney Marx s’entraîne dans salle de sport quand débarque un fan, Papi Suave. Le sexy Latino lui demande un selfie. Ce selfie prend une tournure résolument sexe lorsque Papi lui offre sa bouche et son cul à limer !

– Photos : Outta The Park! / Raging Stallion Studios

Pendant le match, Anthoni Hardie se glisse dans les vestiaires pour sniffer les jock-straps sales de l’équipe. Lorsque les joueurs Nigel March et Donnie Argento le surprennent en flagrant délit, ils s’en servent comme d’un vide-couilles !

– Photos : Outta The Park! / Raging Stallion Studios

Dimanche 13 février à minuit : Tahar et ses potes (Citebeur)

Tahar est un baiseur-né ! Il aime les culs, tous les culs : rebeux, cefrans, blacks. Cinq duos avec capote.



Le pinkplus : Retour au source chez Citebeur avec Tahar. Un excellent niqueur, dont les premières incursions dans le porno gay remontent à 2002. C’était dans Cours Privés de Cadinot où il avait alors le pseudo de Mathaï Toahotu. (Film à voir en illimité sur Pinkflix !) Il a continué de tourner épisodiquement, sous le même alias ou d’autres. Il fut notamment Sofiane dans Hot Cast, la télé-réalité de Citebeur diffusée sur Pink TV en 2005.

En regardant pendant des années tous ces mecs passifs gémir de plaisir sous les coups puissants de sa grosse bite noire, le 100 % actif Blackman se posait des questions : « C’est comment être passif ?! » Il n’avait jamais sucé , encore moins donné son cul. Sa fierté de lascar ne lui permettait pas. En tout cas, pas avec le premier venu. Mais Tahar, son pote rebeu gay, il le connaissait depuis des années. Entre les deux gars, il y avait toujours une complicité. Si Blackman doit tester une grosse queue un jour, ce sera celle de Tahar…

– Photos : Tahar et ses potes / Citebeur

Quand un céfran passif rencontre un rebeu actif pour un plan cul, forcement ça marche à tous les coups. Kevin adore les rebeus actifs ! Il kiffe leur coté domi, leur grosse bites circoncise. Aujourd’hui il sera bien servi par Tahar. Attention ! La romance n’est pas de rigueur. Les deux mecs se donnent rendez-vous dans un lieu délabré de leur cité et se livrent à une baise déchirante. La grosse bite de Tahar n’a pas de pitié pour le petit cul imberbe du céfran. Mais Kevin aime ça. Ces coups puissants, profonds et si durs lui procurent une jouissance prostatique si intense qu’il n’a qu’une envie : que ça ne s’arrête jamais.

– Photos : Tahar et ses potes / Citebeur

De temps en temps OKLM a besoin de sensations fortes. Se faire dominer par un rebeu TBM, c’est son kiff à lui. Prendre des claques, crachats, se faire biffler et avoir le gosier et le cul limés de façon sauvage., c’est tout ce qu’il aime. Aujourd’hui il sera bien servi. Le rebeu marocain Tahar est en place et il a trop envie de démolir un petit cul blanc. Les deux gars se lâchent dans un plan cul fusionnel et explosif, pour le plus grand plaisir du céfran qui vient de réaliser son plus grand fantasme sexuel.

– Photos : Tahar et ses potes / Citebeur

Quand un beur gay marocain kiffe un rebeu gay algérien, c’est la fête ! La grève des transports n’a pas empêché Samy Lahkdar et Tahar de se retrouver pour un plan cul et une branle entre potes. Entre eux-deux, la mécanique d’amour marche à fond. Chopé par Tahar, le rebeu algérien suce en gorge profonde sa grosse bite. Tahar lui lèche la rondelle et prépare le petit cul aux coups puissants de sa grosse bite circoncise !

– Photos : Tahar et ses potes / Citebeur

Obsédé par l’idée de faire un plan cul avec de beaux mecs arabes montés virils, Vlad se rend au cœur d’une cité sensible du 93. Il donne rdv à Tahar. Au top de sa forme, Tahar sort sa grosse bite et force le passif à la sucer en fond de gorge. Très vite le rebeu se rend compte qu’il a à dispo à un bon passif capable d’encaisser ses saillies les plus brutales…

– Photos : Tahar et ses potes / Citebeur

